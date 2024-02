Booba : la liste de tous ceux qu'il clashe dans "AD VITAM AETERNAM"

Mbappe, Vald, Damso, DemDem, la liste est longue...

Booba a fait son grand retour avec "Ad Vitam Æternam", sorti ce vendredi 09 février 2024. Dans la nuit du jeudi au vendredi, c’est le réseau social X qui s’est enflammé avec les commentaires et les réactions des twittos. Et parmi eux, beaucoup de punchlines et de scuds ont été relevés. Connaissant le Duc, il n’a pas épargné certaines personnes dans ces textes. Demdem, Kylian Mbappé, Vald, Eric Abidal, ils en prennent tous pour leur grade.

On commence avec l’intro et le son "Rebel", un petit missile contre Dua Lipa : "Que des emballages sans contenu, que des Dua Lipa".

Dans le troisième titre "Dolce Camara" en feat avec SDM, on peut noter cette phrase dans le couplet de Booba : "On les aime fraîches, bien michto, qui savent accueillir comme DemDem." Booba fait allusion à DemDem, la compagne de Gims. Ce dernier est en clash intensif avec le rappeur des Hauts-de-Seine depuis plusieurs mois maintenant. SDM quant à lui tacle le journaliste Daniel Riolo dans son couplet : "La mère à Riolo, le père à Riolo".

BOOBA X SDM



Ils passent du bon temps après avoir brûlé une instru



Dolce Camara pic.twitter.com/gKQEgWoy0K — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) February 9, 2024 Dans "Sport Billy", sorti l’été dernier, Booba s’en prend à Vald avec la punchline : "J’brûlerai qu’une fois, c’est suffisant, qui peut m’arrêter, pas Vald Sullyvan". Les deux rappeurs étaient en clash en 2022 suite à la collaboration de Vald avec Gims, alors qu'il devait collaborer avec Booba. Damso se prend un scud lui aussi avec la phrase : "Femme, va m’faire un plat chaud, 100 moins 8 zoo, très loin de Damso". Une référence à SDM, que Booba considère artistiquement et professionnellement supérieur à Damso. Dans "6g", sorti trois jours avant l’album, Booba s’en prend cette fois-ci à Maeva Ghenam. Et dans le son "GM" en feat avec Gato et Evil, il fait référence à l’actualité récente de l’acteur Gérard Depardieu, accusé de viol, avec la phrase : "Cyrano viole ta p’tite sœur". C’est dans le titre "Abidal" avec Sicario que l’on peut apercevoir des piques, à laquelle on ne s’attend pas forcément. Celle contre Kylian Mbappé et Eric Abidal : "Ils sont surcotés de fou, comme Kylian", et "Bien sûr, je trompe ma femme, j’suis comme Abidal". Sur la punchline contre Kylian Mbappé, Booba en a parlé sur son compte X : « C’est pas un clash, t’es surcoté, tu sers à rien, t’es un outil du système. Zéro Ligue des Champions, zéro prise de position (comme la plupart). Vas au Real Madrid apprendre la vie avec Vinicius, bon courage. »

.@KMbappe c'est pas un clash t'es surcôté tu sers à rien t'es un outil du système zéro LDC zéro prise de position ( comme la plupart ) vas au Réal apprendre la vie avec Vinicius bon courage. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/pOR09SdOTp — Booba (@booba) February 9, 2024

Le projet de ce vendredi 09 février a été teasé avec le single “6G”, paru trois jours plus tôt. La tracklist a été officiellement dévoilée le lendemain par B2O avec cinq feats : SDM, Evil P, Gato, Sicario et USKY.