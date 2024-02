Tekno, l'artiste nigérian à décourvir

Il sera en concert le 8 mai 2024 au Zénith de Paris.

Savant mélange entre afrobeat, afropop et musique electro, la musique de Tekno a conquis le continent africain avant de voir plus loin et de se projeter sur d'autres espaces ! Avec son énergie contagieuse, le Nigérian vous donne rendez-vous au Zénith de Paris le 8 mai prochain pour un concert exceptionnel. Prenez date !

Augustine Miles Kelechi, plus connu sous le nom de Tekno, est un artiste chanteur, auteur-compositeur et producteur nigérian. Sa musique est un savant mélange de différents genres tels que l'afrobeat, l'afropop et la musique électronique, ce qui a contribué à sa popularité, tant sur le continent africain qu'à l'échelle mondiale. C’est en 2012 que Tekno sort son premier single "Holiday" sur lequel il partage un titre avec l’artiste nigériano-américain, Davido. L’année d’après, il est nommé aux Nigeria Entertainment Awards dans la catégorie "Révélation de l'année" grâce aux titres "Dance" et "Anything". En 2018, il sort un featuring avec la chanteuse Ciara sur le titre “Freak Me” qui est un véritable succès. Dans la foulée, Beyoncé et Drake font ensuite appel à lui pour des longs métrages et des productions et c'est ainsi qu'on le retrouve sur l’album “The Lion King: The Gift” par exemple. C’est en 2020 que Tekno présente son premier album, "Old Romance", qui mêle afropop et R&B. En 2023, il continue sa progression et sa conquête du monde avec la sortie de son deuxième opus "The more the better" qui lui permet de revenir en force avec des titres comme "Away" ou encore "Buga (Lo Lo Lo)" avec l’artiste Kizz Daniel.

Pour la première fois, nous vous invitons à venir le découvrir le 8 mai 2024 au Zénith de Paris !