Kanye West : le tracklisting de "Vultures" dévoilé par sa fille North ?

C'est assez original comme annonce !

On l'attend depuis plusieurs mois et ça y est, l'album commun de Kanye West et Ty Dolla $ign, "Vultures", sortira enfin le 9 février prochain. Du moins la première partie, puisque le projet sera divisé en trois volumes, avec des sorties programmées sur trois mois consécutifs. Histoire de faire monter la pression et l'impatience des fans, les deux artistes ont partagé la tracklist de cette première partie de manière assez originale. C'est en fait la fille de Ye, North West, qui l'a révélé, en portant un t-shirt sur lequel est inscrit les titres et featuring présents sur "Vultures" volume 1. On y retrouve entre autres Quavo, Chris Brown, YG, Future, Young Thug, Lil Durk, Kid Cudi et bien d'autres.

Vultures Vol. 1 Tracklist 👀



Features include…



Charlie Wilson

Playboi Carti

Freddie Gibbs

Quavo

Chris Brown

YG

Future

Timbaland

James Blake

Bump J

Lil Durk

North West

Young Thug

Leon Bridges

Kid Cudi pic.twitter.com/mzAbyXYzsc — Complex Music (@ComplexMusic) January 31, 2024

Sur cette tracklist, on retrouve aussi également le nom de North West. Et ce n'est pas une blague, puisqu'elle a bel et bien enregistré un son pour cet album, qu'elle avait même eu l'occasion de dévoiler en exclusivité lors d'une listening party organisée en décembre dernier. Rendez-vous donc le 9 février prochain pour découvrir ce nouveau projet de Kanye West et Ty Dolla $ign, si tout va bien et qu'il n'est pas une nouvelle fois repoussé, on croise les doigts !