Eminem : Benzino lui répond avec un diss track

Une réponse bien agressive.

Il y a très peu de personnes qui sont restées aussi longtemps en clash contre Eminem sans disparaître complètement. Mais Benzino semble plutôt obstiné sur le sujet, lui qui est embarqué dans un beef avec le Slim Shady depuis plus de 20 ans maintenant. Et les choses ne se sont pas calmées entre les deux, comme on a pu le voir la semaine dernière avec le diss track d'Eminem envers le Benz', qu'il déteste depuis 2002 pour avoir "mal" noté (seulement 4 micros sur 5) son album "The Eminem Show" dans son magasine "The Source".

Mais Benzino n'est pas du genre à se laisser faire, et il a lui aussi voulu montrer qu'il savait encore rapper quand il le voulait, et méchamment. Du coup, il a lui aussi sorti un diss track en réponse à celui d'Eminem. Cette fois, ça s'appelle "Vulturius", et c'est plutôt violent. Ça commence d'ailleurs très fort, avec "Candy-ass Eminem, bitch-ass Feminine, Mad he lack melanin, all Valium'd up again", qui fait référence à l'ancienne addiction au Valium d'Em, et à son "complexe de blancheur" dans une culture plutôt afro-américaine, qui le rendrait nerveux.

Benzino fait ensuite référence à Eminem en tant que Jim Crow, du nom des lois racistes dans les états du Sud, en lui demandant "how many times you overdose?", puis en appuyant bien toujours sur ce sujet des addictions. Il fait ensuite référence à ses clashs avec Mariah Carey, Christina Aguilera, Michael Jackson et Britney Spears, en lui demandant : "quel genre de fou se met en guerre contre des gens qui chantent et dansent".

Il fait ensuite une comparaison entre les manières dont ils ont traité leur enfant (Hailey pour Em', et Coy Leray pour Benzino), en ressortant les paroles assez crues d'Eminem à l'encontre de Kim, sa baby mama. Bref, Benzino a bien taillé toute la carrière d'Eminem, dans un morceau qui tient la route, même s'il est assez daté. On va voir maintenant comment Eminem va réagir...