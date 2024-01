Drake : Yasiin Bey revient sur ses propos

Vers une réconciliation ?

Près de trois semaines après avoir critiqué la musique de Drake, Yasiin Bey semble avoir envie de corriger ses propos. En live sur Instagram, l'ancien Mos Def s'est longuement expliqué sur ce clash qui a récemment pris de l'ampleur, allant même jusqu'à pousser d'autres artistes comme Common ou NLE Choppa à prendre partie. Il assure donc qu'il "ne déteste pas" Drake et admet même que ce dernier "a beaucoup de talent".

"Tout d'abord, je ne déteste personne. Mon opinion est la mienne. C'est légal aux Etats-Unis, de ce que je sache. Ce n'était pas pour moi une occasion d'essayer de le calomnier ou de faire le clown. Je l'ai contacté, je n'ai pas encore eu de réponses. Je n'ai pas envie de parler des gens ou de leur parler à travers un écran, je préfère faire ça dans la vraie vie. Mais je dirais ceci : ce jeune homme a beaucoup de talent, il a su très bien réussir avec ce talent, et je n'ai aucun problème avec son succès ou tout ce qu'il a pu réaliser grâce à son talent."

Un peu plus loin, Yasiin Bey reconnait y être aller un peu fort dans la forme, même si dans le fond, son opinion sur Drake n'a pas changé.

"Je pense que certaines critiques qu'il a reçues dans le passé étaient mesquines ou injustes, je ne veux pas participer à ça. Par contre, ce n'est pas un sacrilège d’avoir une critique ou une opinion sur une personnalité publique, en particulier une de cette ampleur dans la culture moderne actuelle. [...] Mais pour moi, j'exige plus de moi-même et des autres que du simple talent, du charme ou du charisme."

En résumé, Yasiin Bey n'a rien contre Drake personnellement, et attend même plutôt de lui qu'il se dépasse musicalement parlant. Finalement, on croirait presque qu'il se voulait bienveillant avec le rappeur canadien ! A voir maintenant si ce dernier acceptera ou non cette main tendue vers la réconciliation...