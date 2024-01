Afro Nation Portugal 2024 : Nicki Minaj, Rema, Ninho et Tyla à l'affiche du festival !

Le plus gros évènement Afrobeats est de retour pour sa quatrième édition.

Après une précédente édition puissante et enflammée, Afro Nation Portugal est de retour. Le plus gros festival Afrobeats posera de nouveau ses valises à Portimão au Portugal pour trois jours qui s'annoncent déjà inoubliables. Du 28 au 30 juin, Afro Nation vous invite à découvrir une incroyable programmation inédite pour célébrer la culture et la musique africaine comme il se doit.

Pour cette quatrième édition, Afro Nation donne rendez-vous à ses festivaliers au même endroit : la plage Praia Da Rocha. L'année dernière, ce n'est pas moins de 40 000 festivaliers qui étaient présents pour faire la fête les pieds dans le sable, aux côtés de plus gros artistes africains du monde, d'Aya Nakamura à Burna Boy en passant par Booba, 50 Cent, Ayra Starr et Tayc. Une programmation à la hauteur des attentes de chacun, qu'il faudra surpasser en 2024... et c'est chose faite !

Cette année, Afro Nation Portugal met les bouchées doubles avec des invités plus qu'impressionnants, à commencer par la sulfureuse Nicki Minaj. Elle mettra la feu sur la plage portugaise aux côtés de Rema, Asake, J Hus ou encore Tyla et Omah Lay. La France sera aussi très bien représentée cette année avec Dadju & Tayc ainsi que Ninho et Lisandro Cuxi. Afro Nation invite également Musa Keys, Major League DJZ, Focalistic ou encore Yumbs.

Rendez-vous le 26, 27 et 28 juin prochain. Les tickets sont déjà disponibles ici.