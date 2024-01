Jul : bientôt une Renault à son nom ?

Qui mieux que Jul peut designer votre Renault ?

Jul vient encore de prendre le trône depuis ces dernières semaines, une habitude pour le marseillais. Cette fois, il a fait fort, avec deux albums sortis en à peine un mois d'écart. N'ayez crainte, le premier, "La Route est longue" est déjà certifié, et pour le deuxième, "Décennie", ça ne aurait tarder. Un début d'année couronné de succès pour le J donc, qui a d'ailleurs annoncé vouloir booker le Stade de France pour un concert, et en organiser un autre au Vélodrome, son jardin désormais.

Mais il y a sans doute une chose que Jul n'avait pas prévue : la proposition d'une collab de la part de... Renault ! Une histoire pas banale, lancée par un tweet du constructeur automobile français : "une décennie que tu nous rends hommage Jul, à notre tour. 100k RT et on fait une Twingo ensemble ?", peut-on lire dans le tweet, qui a évidemment créé un buzz monstrueux sur la Toile. Une collaboration qui serait logique, quand on connait l'affection que porte Jul à la Twingo, voiture incontournable de son univers.

🚨JUL X RENAULT



Une twingo à l’effigie du rappeur verra le jour à 100k RT ! 🚙 pic.twitter.com/eNyJUGAQli — Kultur (@Kulturlesite_) January 24, 2024

Il avait notamment repeint des dizaines de Twingo aux couleurs d'un de ses albums il y a quelques années, il en a mis dans des clips, bref, cette voiture est aussi un symbole de l'authenticité et de la simplicité du J. Le tweet de Renault France semble avoir disparu depuis, probablement à cause du succès du tweet, mais on espère vraiment que cette collab Jul x Renault aura lieu un jour, car il deviendrait le premier rappeur français à faire un partenariat avec une marque de voitures.