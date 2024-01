Jul et PLK : les chiffres fous de "Décennie" et "Chambre 140"

Les deux rappeurs réalisent un sacré démarrage.

Le rap français vit bien. Ce vendredi 19 janvier a d’ailleurs a gâté les fans du genre musical. Deux grosses pointures du rap français, Jul et PLK, ont sorti chacun un projet. Et les premiers chiffres de streams et de ventes sont hallucinants.

Le J, avait pris tout le monde par surprise en annonçant un album pour fêter ses dix ans de carrière intitulé "Décennie". Un projet sur lequel on retrouve ZKR, Le Rat Luciano, SCH, Alonzo, Rim'K, Baby Gang, Dystinct, KVRA, Houari et Moubarak. Il réalise le plus gros démarrage pour l'instant avec plus de 3 millions de streams. Les démarrages Spotify France en 24h de JUL & PLK !



🎂 JUL - DÉCENNIE : 3M de streams

🛏️ PLK - CHAMBRE 140 (PART. 1) : 2,6M de streams



🎂 JUL - DÉCENNIE : 3M de streams

🛏️ PLK - CHAMBRE 140 (PART. 1) : 2,6M de streams

L'ancien rappeur de Panama Bende, PLK, a quand à lui sorti sa mixtape "Chambre 140". Il y a quelques semaines d'attente, PLK surprenait son public avec un lien redirigeant vers un site énigmatique : "La porte de la chambre 140 est fermée. Veuillez contacter la réception", pouvait-on lire. Dans le projet, on peut noter deux petits feats sur 11 titres, avec Gazo et Tif. Il cumule plus de 2,6 millions de streams seulement sur Spotify en 24 h ! Très fort, surtout quand on sait qu'il n'y a seulement 11 titres.