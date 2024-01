50 Cent : découvrez son impressionnante transformation physique

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont remarqué la perte de poids du rappeur américain.

À presque cinquante ans, 50 Cent sait se maintenir en forme. Si son public l'a toujours connu avec une impressionnante musculature, le rappeur américain a visiblement bien fondu ces derniers temps. Très actif sur les réseaux sociaux, les fans ont rapidement remarqué la différence.

Alors qu'il a pour habitude de partager ses looks sur Instagram, il a récemment publié une surprenante photographie. 50 Cent y apparaît plus affiné que jamais. Alors qu'il présentait récemment ses excuses à toutes les personnes qu'il a pu offenser, l'interprète de "In Da Club" subjugue cette fois-ci les internautes et chacun y va de son commentaire. "50 Cent ressemble désormais à 25 Cent", rigole un fan. "Il devrait vendre sa routine perte de poids. L'homme est en total contrôle !", mentionne un autre. "Pour quel rôle de film tu te prépares ?", s'interroge une autre personne, tandis qu'une autre espère que la perte de poids soit pour la sortie d'un nouvel album.

"Je vais secouer les choses. Il est temps de travailler, allons-y !", écrit-il en description de sa publication. Est-ce que 50 Cent aurait un projet dans le tiroir ? Déjà en janvier 2023, le rappeur annonçait travailler sur une série avec Eminem autour de "8 Mile". À la même période, il dévoilait travailler sur la sortie du tout dernier album de sa carrière avec Dr. Dre et Eminem. 2024 réserve sûrement de belles surprises pour les fans de 50 Cent.