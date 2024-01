Lala &ce : découvrez le tracklisting de “Solstice”

La rappeuse va dévoiler son nouvel album le 2 février prochain.

Lala &ce est de retour. Trois ans après la sortie de son premier album "Everything Tasteful", la rappeuse lyonnaise revient avec "Solstice". Après la sortie de son EP "Sun System" en 2022, elle était relativement discrète, préparant en coulisse ce deuxième disque. Un album-concept qui plonge l'auditeur au coeur d'une dystopie et dont Lala &ce a déjà dévoilé trois singles : "Licorne", "BUT" et "No More Time". Prévu pour le 2 février prochain, il contiendra 18 nouveaux morceaux dont des featurings avec La Fève, Dinos et l'artiste ivoirien Ste Milano.

"Solstice" est "une expérience, une introspection sur la nature humaine face à l’ennui existentiel, la dictature de la raison et le rejet systémique des émotions, apprend-on dans un communiqué. Parfois avec une sincérité touchante, parfois avec une rage frondeuse, Lala &ce nous guide dans un monde spirituel, politique et pétri de combats générationnels." Un album que la rappeuse décrit comme "sa plus belle oeuvre" et qu'elle défendra sur scène dès le 8 mars prochain à Mérignac. Elle passera bien sûr par Paris le 13 mars à l'Olympia.

Découvrez le tracklisting complet de "Solstice" :