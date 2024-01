Justin Timberlake bientôt de retour ?

La rumeur prend de l'ampleur.

Depuis son dernier album "Man of the Woods", Justin Timberlake n'a presque pas sorti de nouveautés. Une attente qui pourrait bientôt se terminer, si l'on en croit les dernières rumeurs sur les réseaux sociaux. En effet, le chanteur a récemment supprimé toutes les publications de son profil Instagram, ce qui serait pour certains internautes le signe de nouveautés à venir. Et ce n'est pas tout, il a également changé sa photo de profil, et il s'agirait là aussi d'un signe d'un potentiel come-back.

Justin Timberlake has cleared his social media. pic.twitter.com/hMgqvXBZZK — Pop Base (@PopBase) January 9, 2024

Il est vrai que ces derniers mois, les signes d'un potentiel retour de Justin Timberlake se succèdent. Après des retrouvailles avec les NSYNC lors des derniers MTV Video Music Awards, J.T. a aussi récemment collaboré avec deux amis de longue date, Nelly Furtado et Timbaland, sur le morceau "Keep Going Up". On se rappelle aussi de l'une de ses interviews d'il y a quelques années dans laquelle il racontait préparer un nouvel album avec Timbo. Plus de deux ans plus tard, on peut donc s'imaginer que cet album est bel et bien terminé et qu'il sortira incessamment sous peu.

Sorti en 2018, le dernier album de Justin Timberlake "Man of the Woods" s'était vendu à 293 000 exemplaires en première semaine. On lui souhaite bien évidemment le même succès avec son futur projet, qu'on espère voir sortir d'ici la fin de l'année 2024 !