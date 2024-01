Kid Cudi : découvrez la tracklist complète de "Insano"

Plus que quelques jours avant la sortie de l'album.

Kid Cudi fait partie de ces rappeurs un peu étranges, qu'on ne peut ranger dans aucune case. Pourtant, ça fait presque 15 ans que le natif de Cleveland nous balance des albums régulièrement, et est invité sur pas mal de feats, mais c'est quasi-impossible de catégoriser son rap. Déjà parce qu'il est un véritable touche-à-tout, qui fait souvent des propositions assez expérimentales. Mais surtout parce qu'il a l'air complètement perché, et assez instable. Rien de méchant ou de grave, mais l'artiste reste assez difficile à suivre.

C'est donc avec curiosité qu'on attend son tout nouvel album, "Inasno", qui devrait être dévoilé ce vendredi 12 janvier. Un projet teasé de longue date, et dont on connait déjà plusieurs extraits, comme "Ill what i bleed", sorti fin octobre. On en sait désormais un peu plus sur ce projet à l'arrivée imminente, puisque le rappeur vient d'en dévoiler la tracklist, avec des morceaux très intéressants au menu. 21 titres au total, et surtout pas mal de featurings avec la crème du rap US : Travis Scott, ASAP Rocky, Lil Yachty, Pharrell Williams, ou encore Lil Wayne.

On y trouvera même des feats improbables avec XXXTentacion et Young Thug. Improbables parce que l'un est mort, et que l'autre est en prison depuis tellement longtemps qu'on se demande quand il a bien pu enregistrer ce morceau. Beaucoup de questions dont on aura la réponse ce vendredi 12 janvier. On espère aussi que cette sortie d'album ne sera pas l'occasion pour ses rivaux du rap game (Drake, Kanye West) de relancer les hostilités, car en général, ça produit très peu de diss tracks intéressants...