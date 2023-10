Kid Cudi en Corée du Sud pour le clip de "Ill what i bleed"

Un titre extrait de son prochain album.

Kid Cudi continue son chemin, un peu plus esseulé désormais puisqu'il semble avoir coupé les ponts avec Kanye, qui avait participé à tous ss derniers albums. Mais le rappeur a toujours plein d'idées et il a déjà prévu de sortir un nouvel album en janvier 2024, "Insano". Un projet dont est extrait le morceau "Ill what i bleed", dont le clip a été dévoilé cette semaine. Une vidéo dans laquelle on le retrouve en train de flex dans les rues de Corée du Sud, et un son assez "futuriste" dans l'ambiance, qui ferait presque penser à du Travis Scott. On attend la suite !