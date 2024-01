The Weeknd tease son nouvel album

Il prépare également son premier long métrage.

Alors qu'il célébrait ce week-end les 2 ans de son dernier album "Dawn FM", The Weeknd en a profité pour teaser l'arrivée de son prochain projet. Un album très attendu, d'autant plus que le chanteur canadien conclut une tournée mondiale à succès. Sur les réseaux sociaux, The Weeknd annonce donc assez subtilement la sortie imminente de ce nouvel opus, on espère pour cette année 2024. Un post qui a d'ailleurs été repartagé par Metro Boomin dans sa story Instagram. De quoi nous laisser présager peut-être de nouvelles collaborations entre les deux artistes !

En plus de cet album, The Weeknd prépare également un film, son tout premier long métrage, réalisé par Trey Edwards Shults. D'après le média américain Deadline, le canadien en sera l'acteur principal aux côtés de Jenna Ortega, connue pour son rôle dans la série "Mercredi". Et là encore, The Weeknd sera à retrouver sur la bande originale, comme il a pu récemment le faire pour sa série "The Idol".

The Weeknd is set to make his feature film debut this year. 📽️



He will star in Trey Edward Shults' upcoming movie alongside Jenna Ortega and Barry Keoghan.

Beaucoup de beaux projets arrivent donc du côté de The Weeknd. Et sachant qu'il compte bientôt mettre un terme à sa carrière sous ce nom de scène, il va falloir en profiter !