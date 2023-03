Le remix du titre phare de l'album "HEROES & VILLAINS" sorti en décembre dernier.

Plus de trois mois après la sortie de son dernier album, Metro Boomin dévoile le clip du remix de "Creepin’", avec 21 Savage, Diddy et The Weeknd. Un titre phare issu de "HEROES & VILLAINS", qui est rentré dans la tête de tous avec ce refrain entêtant chanté par The Weeknd, reprenant le morceau de Mario Winan, "I Don’t Wanna Know".