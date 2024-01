Aya Nakamura sur son succès en France : "Il y a un certain déni"

La chanteuse cartonne à l'international mais est souvent snobée par son public français.

Aya Nakamura a de nouveau fait mouche en 2023. D’abord avec la sortie de "DNK", son quatrième album. Un projet certifié disque de platine et qui confirme la place importante de la chanteuse en France et dans le monde entier. Pourtant, malgré ses nombreux succès, Aya Nakamura est souvent snobée par son propre pays. "Il y a un certain déni", d’après elle.

Pour la fin de l’année, l’interprète de "Pookie" s’est rendue à Abidjan en Côté d’Ivoire. Invitée pour la 2ème édition du Mother Africa Festival, Aya Nakamura en a profité pour se rendre sur le plateau de l’émission "Le Grand Talk". "On a l’impression que la France ne vous aime pas", se voit alors questionner la chanteuse. Le journaliste poursuit : "Or, vous êtes l’incarnation de ce que la France est : multiculturelle, ouverte sur le monde… Qu’en pensez-vous ?" Aya Nakamura répond alors du tac au tac : "Je pense qu’il y a un certain déni pour un certain milieu pour certaines personnes au niveau de la France, avoue-t-elle. Je ne pourrais pas dire que c’est que des blancs parce qu’il n’y a pas que des blancs". Elle précise : "Il y a des noirs qui n’aime pas ma musique, Il y a de toute origine, même à Paris, qui n’aime pas ma musique. Je pense qu’il y a eu un déni au niveau du rap".

Aya Nakamura évoque alors le langage qu’elle utilise dans les paroles de ses titres à succès, qui dérange parfois, comme avec le rap, genre pourtant le plus écouté. Elle conclut : "En plus, je suis une femme noire. Je pense que le mix, ils on dû mal à avaler. Ce n’est pas quelque chose qui me dérange."