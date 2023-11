Aya Nakamura : elle ne croyait pas au succès de "Pookie" !

Certifié single de diamant, la chanteuse raconte à GQ comment il n'a failli jamais paraître dans l'album.

Depuis la sortie de "Djadja" en 2018, tout s'est accéléré pour Aya Nakamura. La chanteuse française est aujourd'hui reconnue à l'international et chaque sortie est un véritable phénomène. Après le succès fou de "NAKAMURA", en 2023, elle sort son quatrième album, "DNK". Sept mois lui aura suffi pour que ce nouveau projet soit certifié disque de platine, porté par des singles comme "SMS" et "Baby". En cette fin d'année, alors qu'Aya Nakamura fait désormais partie du jury de la nouvelle saison de "Nouvelle École" sur Netflix, elle est élue femme de l'année 2023 par GQ France. L'occasion pour elle de revenir sur ses plus gros succès, dont "Pookie".

Certifié single de diamant, Aya Nakamura l'avoue pour GQ : elle ne croyait pas à son succès. "On m'a fait écouter la topline et l'instru et j'étais là en train de dire : 'Ouais, franchement, je ne suis pas chaude, ce n'est pas mon style'", raconte-t-elle. L'interprète de "Copines" essaie finalement d'en faire quelque chose, mais sans grand espoir : "Je la pose vraiment en rapide, je teste mais je la mets à la poubelle". Au moment de choisir les titres qui figureront sur la version finale de "Nakamura", Aya Nakamura ne prend pas "Pookie". Elle se fait alors interpeller par son label qui lui dit : "Mais Aya, il faut le mettre dans l'album, il est différent, tu ne sais pas ce que ça peut donner". Mais pour elle, "c'est mort", jusqu'au dernier moment où elle décide finalement de lui donner sa chance.

"C'était la surprise", avoue-t-elle. "De base, ce n'est même pas mon style, avec mes copines on l'écoutait mais ce n'est pas notre came, on n'écoute pas ça nous, on n'écoute que le zouk, dit-elle en rigolant. Et au final, c'est le morceau qui a le plus marché avec 'Djadja', donc j'ai bien fait d'écouter, c'est bien d'être sage". Effectivement, neuf mois après sa parution, "Pookie" est certifié single de diamant.