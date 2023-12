JAY-Z dévoile sa playlist 2023

Une belle sélection pour Hov.

Si, à Generations, on vous a donné nos top des albums internationaux et notre top rap français, on n'est évidemment pas les seuls à s'être plié à cet exercice quasi obligatoire en fin d'année, histoire de faire le bilan, calmement comme dirait les Neg Marrons. Même les plus grands y passe, comme JAY-Z qui, comme beaucoup, a publié sa propre playlist 2023 sur TIDAL.

Hov a des goûts finalement éclectique et fait la part belle à la fois aux poids lourds comme aux jeunes talents comme Doechii, Ken Carson, Veeze ou Babyface Ray par exemple. "Couple Songs of '23" a été publié sur TIDAL ce jeudi 21 décembre. Mais il a aussi validé des stars comme Drake, Offset, Latto et Cardi B, Nicki Minaj, preuve que même s'il ne rappe plus, il garde toujours un oeil aiguisé sur le rap game et le monde musical qui l'entoure. On remarque aussi qu'il mentionne un titre de Diddy, "Boohoo" malgré les affaires autour du Mogul de Bad Boy.

Parmi les titres que contient la playlist 2023 du mari de Beyoncé, on retrouve ainsi des chansons de Gunna ("fukumean"), Travis Scott avec Playboi Carti ("FE!N"), Beyoncé ("My House"). Les autres artistes retenus sont Drake (quatre fois !), André 3000, Victoria Monét, JID, Lil Yachty, Ken Carson, Sampha, Westside Gunn, Killer Mike, Offset, Baby Keem et Kendrick Lamar, Nicki Minaj et Lil Uzi Vert, Latto et Cardi B, et Nas, avec qui Hov a collaboré pour la dernière fois sur "Sorry Not Sorry" sur l'album sorti en 2021 DJ Khaled, "Khaled Khaled". J. Cole est aussi présent à deux reprises grâce à ses collaborations avec Drake et Lil Yachty.