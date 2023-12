Nicki Minaj : bientôt un nouveau featuring avec Rihanna ?

La rappeuse américaine attend de recevoir les couplets de la mère de RZA et Riot.

Plus de cinq ans après la sortie de "Queen", Nicki Minaj était de retour le 8 décembre dernier. La rappeuse américaine a dévoilé "Pink Friday 2", un cinquième album de 22 morceaux et des featurings avec J. Cole, Lil Wayne, Lourdiz, Lil Uzi Vert, Skilibeng ou encore Future. Alors qu’il écrit déjà l’histoire en faisant de Nicki Minaj la première de l'histoire à avoir classé trois de ses albums à la première place des charts américains, l’interprète de "Super Bass" aurait une exclusivité sous la main… aux côtés de Rihanna.

Avec 28 millions de streams en 24 heures, "Pink Friday 2" fait des ravages depuis sa sortie et n’a pas fini de surprendre le public de Nicki Minaj. Alors que deux nouveaux morceaux bonus ont déjà été dévoilés (un featuring avec 50 Cent et un autre avec Monica et Keyshia Cole), Onika de son vrai nom a encore quelques surprises. En story sur Instagram, Nicki Minaj partage à ses fans une vidéo de Rihanna au lancement de la nouvelle collaboration entre Fenty et Puma. On y voit la chanteuse dansée sur son titre "FTCU" pendant l’évènement. La rappeuse lâche alors une bombe, avouant que la version deluxe complète de son dernier album "ne sortira pas tant que Queen Rih n'aura pas envoyé sa voix".

Nicki Minaj suggère donc qu’une nouvelle collaboration entre elle et Rihanna devrait bientôt voir le jour. Il s’agirait-là de leur troisième collaboration depuis 2010, avec "Fly" et "Raining Men". Aucune date n’a pour l’instant été annoncée mais le public est déjà impatient d’entendre de nouveau la voix de Riri, qui se fait assez rare ces derniers temps.