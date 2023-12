Alpha Wann : à quoi aurait dû ressembler la "Don Dada Mixtape" ?

Pour les trois ans de cette mixtape mythique, Raegular, créateur de la cover raconte son histoire.

Le 18 décembre 2020, Alpha Wann publie une véritable bombe dans le rap game : la "Don Dada Mixtape Vol. 1". Un projet qu'il publie sur son label du même nom et qui réunit un casting de folie avec des rappeurs tous plus puissants les uns que les autres : Freeze Corleone, Nekfeu, Kalash Criminel, Lesram, Deen Burbigo, Kaaris, VEUST, Ratu$, K.S.A ou encore Infinit' et 3010, la liste fait grandement rêver et est pourtant bien réelle. Sa cover fait d'autant plus rêvée et pour les trois ans du projet, Raegular, le créateur de cette pochette, revient sur sa création.

Sur Threads (en gros un nouveau Twitter généré par Instagram), Raegular dévoile à sa communauté "deux petits fun facts" concernant cette flamboyante cover. Car ce cavalier en feu n'était pas censé figurer sur la pochette originale. À sa place, c'était une voiture : "On en était tres content, c’était validé 100% par Alpha et Lo’ mais finalement, la veille de tout rendre pour que ça parte à l’impression, j’ai préféré tout recommencer car finalement je trouvais que la voiture qui brûle, ce n’était pas assez original".

Raegular poursuit : "Les plus fins observateurs auront peut être remarqués que sur Apple Music, la cover est légèrement différente". En effet, elle ne mentionne les "17 pistes - 46 minutes" habituellement présent sur le sticker. Il explique : "Apple nous a imposé d’enlever cette mention sur la pochette qui allait à l’encontre de leurs guidelines". Pourquoi ? L'album faisant 46 minutes et 25 secondes, "cela aurait pu être considéré comme (je cite) de la 'publicité mensongère'", avoue le créateur. Pour provoquer, il envoie alors une pochette floutée, mais ils ont finalement cédé sous la menace.

Raegular n'était pas à son premie coup d'essai avec cette impressionnante cover. Il était aussi à l'origine de la pochette de "Civilisation" d'Orelsan, "UMLA" d'Alpha Wann, "Memoria" de Jazzy Bazz ou encore "Cyborg" de Nekfeu. Il conclut justement : "Un jour, je vous raconterai quand ils nous ont demandé de changer totalement la cover de 'Cyborg' en 1 heure à cause de robots." On attend ça avec impatience.