Eminem revient sur ses addictions dans un nouveau titre avec Juice WRLD

Des propos touchants.

Le dernier single du défunt rappeur Juice Wrld, "Lace It", en feat avec Eminem et produit par Benny Blanco, est sorti ce samedi 17 décembre. Le morceau offre une vision sombre de Juice Wrld et Eminem sur la vie avec la dépendance. Ils rendent aussi hommage à certains des pionniers de la musique qui ont succombé à la toxicomanie.

Dans le premier couplet, Juice Wrld, rappeur tristement décédé d’une overdose en 2019, rappe : "Stressé, j'ai tendance à prendre des médicaments. Le diable m'a dit : 'Bon spectacle, casse-toi une jambe'. Avec toutes ces choses que je prends, on pourrait croire que j'ai l'intention de me briser le cou", chante-t-il.

Les propos d’Eminem dans son couplet sont également touchants : "Vous prenez d'abord de l'ecstasy. Ça devient progressivement pire. Essayez de faire de votre mieux pour faire marche arrière. Flirtez sans succès avec une mort certaine. Et revenez à votre envie de Promethazine. Le diable, il rôde. Perdez vos meilleurs amis, il sourit. Réveillez-vous et tout vous fait mal."

L’année dernière, Eminem s’était exprimé sur sa lutte contre la dépendance aux médicaments. On apprenait même que le rappeur de 51 ans a failli perdre la vie dans une overdose en 2007 : "Les drogues ont commencé à faire partie de mon mode de vie une fois que j'ai été signé", disait-il dans une interview chez XXL. "Quand je suis arrivé à L.A. , moi et des gars avec qui je traînais allions à Tijuana et nous achetions de la drogue. De la vicodine et ce genre de choses. Je ne sais pas combien de fois nous l'avons fait, mais c'était si facile de faire l'aller-retour."