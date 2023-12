Kanye West fait son retour sur les réseaux sociaux !

Et le rappeur dévoile plusieurs annonces sur sa marque, YEEZY.

Un retour inattendu sur les réseaux sociaux. Ce mercredi 13 décembre, Kanye West est réapparu sur la plateforme X (anciennement Twitter) et a ainsi divulgué plusieurs annonces concernant sa marque YEEZY.

En octobre 2022, Adidas rompait sa collaboration avec Ye après qu’il ait tenu des propos antisémites. Sur les réseaux sociaux, l’interprète de "Heartless" donne des nouvelles de sa marque depuis la fin de son contrat et le rappeur frappe fort. "YEEZY accueille aujourd'hui Gosha Rubchinskiy en tant que nouveau ‘Head of Design’. L'arrivée de ce légendaire designer russe chez YEEZY, la marque prééminente de la musique et de la mode, est une étape importante dans l'histoire du design", partage-t-il. Un choix déjà controversé pour Kanye West. En 2018, cet ancien collaborateur d’Adidas était dans la tourmente après qu’une conversation entre lui et un garçon de 16 ans ait fait surface, lui demandant des photos de lui totalement nu. Gosha Rubchinskiy a nié les accusations.

Il est aussi derrière la cover de "Vultures", son album en collaboration avec Ty Dolla $ign et fait aussi face à des critiques et accusations de nazisme, l’oeuvre utilisée appartenant à Caspar David Friedrich, l’artiste préféré d’Hitler. Kanye West est actuellement en pleine promotion pour la sortie de ce projet commun et invitait même sa fille North sur scène lors de la Listening Party. Il fait donc aussi la promotion de YEEZY avec l’arrivée de son tout premier produit depuis la fin de sa collaboration avec la marque aux trois bandes. Une chaussure pliable intitulée "YZY POD" et disponible au prix de 200 dollars sur le site officiel de la marque.