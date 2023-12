Rohff réagit aux propos de Mokobé : "Tu n’es pas orgueilleux et je salue ton grand coeur"

Vers une réconciliation entre les deux anciens membres de la Mafia K'1 Fry ?

Cet été, Rohff s’est lâché sur la Mafia K’1 Fry. Alors qu’il faisait ses débuts dans le rap aux côtés de Kery James, Rim’K ou encore Mokobé, le rappeur n’a pas hésité à tacler ses anciens potes du légendaire collectif. "On n’a jamais été des frères", lâchait-il. Mokobé a récemment réagi aux propos de l’interprète de "La Puissance", affirmant que de son côté, ils seront "frères toute notre vie". Un discours apaisé que Rohff a rapidement découvert, répondant ainsi à son ancien collègue.

Si la Mafia K’1 Fry n’est plus, Mokobé relativisait au micro de "OuiHustle" : "On a vécu tellement de choses ensemble. Même si aujourd'hui chacun est dans son coin, il y a tellement plus important que le rap !" Rohff qui n’a pas sa langue dans sa poche en ce moment, entre ses critiques contre la nouvelle génération de rappeurs et son clash avec Booba, a réagi aux propos de Mokobé sur les réseaux sociaux. Dans une story publiée sur Instagram avec l’interview de l’artiste du Val-de-Marne en fond, il répond : "Mokobé, tu as ta version de l’histoire, j’ai la mienne. Dans la Mafia K’1 Fry, le mot ‘frère’ a été tellement vidé de son sens par l’hypocrisie, la médisance, la rivalité sourde, la neutralité et la déloyauté". Pour lui, ce mot "sonne ironique" et depuis 2004, date de la séparation du collectif, il souligne qu’il ne se fréquente plus et que "ce n’est pas rien".

Il poursuit : "Nous étions amis, c’est vrai. Oui, nous sommes tous frères parce que nous venons d’Adam et Ève". Rohff estime alors que durant les épreuves qu’il a pu surmonter, ses frères n’étaient pas présents : "Comprends que j’ai un peu de mal avec ce mot". Pour autant, il salue le discours pacifiste de Mokobé : "J’apprécie tout ce que tu as dit sur moi, tu n’es pas orgueilleux et je salue ton grand coeur, ta maturité". Il conclut : "Mon grand salam à ta famille et tes vrais frères de sang." Peut-on espérer un jour une véritable réconciliation entre Rohff et Mokobé ?