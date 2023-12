Mokobé se confie sur la Mafia K'1 Fry : "ce sont mes frères"

Ce n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui la Mafia K'1 Fry a explosé. Le crew le plus mythique du rap français s'est disloqué sous la pression, la notoriété, la jalousie, bref, tout ce qui accompagne le succès. Rohff a allumé la mèche le premier, Kery James a confirmé mais Mokobé veut croire que l'esprit qui animait la Mafia existe toujours. C'est d'ailleurs ce qu'il a confié dans une interview avec OuiHustle. Pour cela, il a notamment évoqué sa maladie, une crise de neuropaludisme survenue lors d'un voyage en Côte d'Ivoire qui l'a plongé dans le combat et qui l'a fortement affaibli. A son réveil, il a découvert que ses amis ne l'avaient pas laissé tomber.

Dans le même entretien, il n'a pas éludé le conflit qui opposé Rohff à une majorité de la Mafia mais tient à le relativiser.

"Qu'on le veuille ou non, on est frères, on sera frères toute notre vie. Si demain Rohff rencontre mes parents dehors, il s'arrêtera pour leur dire bonjour parce qu'on a grandi ensemble. Mon père dira 'Rohff c'est mon fils', ma mère dira 'Rohff c'est mon fils'. Avec ce qui m'est arrivé, je n'ai pas de problèmes à demander pardon, à admettre certaines choses et à me remettre en question. Ce sont mes frères, c'est ma famille. On a vécu tellement de choses ensemble. Même si aujourd'hui chacun est dans son coin, il y a tellement plus important que le rap !"