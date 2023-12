DJ Quick : découvrez le tracklisting de la compilation "Onde 2 Choc"

Le projet sort ce vendredi 8 décembre.

"Onde 2 Choc" c'est le nom de l'émission que DJ Quick a longtemps animé sur les ondes de Generations et dans lequel il a reçu de nombreux rappeurs français pour des freestyles et des interviews. Aujourd'hui, ce terme prend les traits d'une compilation qui regroupe là encore de nombreux artistes et dont DJ Quick a dévoilé le tracklisting. On y retrouve notamment Couli B, Fresh, Junior Bvndo, Franglish ou encore Hornet La Frappe.