Travis Scott lance une collaboration avec Audemars Piguet

Le résultat est incroyable !

Après des collaborations avec Nike ou encore McDonald's, c'est désormais avec le célèbre horloger suisse Audemars Piguet que Travis Scott a décidé de s'associer. Un partenariat inédit qui donne naissance à une montre exclusive, la mythique Royal Oak revisitée par la marque du rappeur, Cactus Jack. On y retrouve sa couleur fétiche, le marron, ainsi que des références à l'imagerie de ses derniers albums, principalement "Utopia". Selon Travis, cette collaboration est le fruit de quatre ans de réflexion et de travail. Et le résultat est plutôt convaincant !

"Pour moi, l'horlogerie est la combinaison ultime d'ingénierie, de mode, de technologie et de design : une harmonie de précision, de savoir-faire et de timing parfait. J’ai abordé cette collaboration de la même manière que le sampling, en m’inspirant des classiques tout en introduisant l’innovation pour les propulser vers le futur. Je suis plus que ravi des résultats, une première pour l’emblématique Royal Oak."

L'enthousiasme est le même du côté de l'horloger, visiblement ravi de pouvoir travailler avec un artiste aussi fédérateur que Travis Scott.

"Travis peut rassembler une armée de gens. Il a une immense force, et les gens le suivent toujours."

Pour les intéressés, bon courage pour vous procurer ce sublime bijou, car il n'a été fabriqué qu'à 200 exemplaires et est affiché au prix de... 200.000€. A des prix plus raisonnables, sachez également que de nombreux produits dérivés de cette collaboration sont proposés à la vente sur le site du rappeur.