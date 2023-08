Travis Scott balance quatre clips extraits de son film

Un film intitulé "Circus Maximus" qui accompagne son dernier album, "UTOPIA".

Après la sortie de son tant attendue quatrième album "UTOPIA", Travis Scott sortait "Circus Maximus", un film accompagnant son projet qu'il réalise avec l'aide de plusieurs réalisateurs. Une oeuvre cinématographie qui met en images "UTOPIA" dans "un voyage surréaliste et psychédélique, réunissant un collectif de cinéastes visionnaires du monde entier". Depuis sa sortie, le rappeur américain a publié quatre clips : celui de "DELRESTO (ECHOES)", "SIRENS", "MODERN JAM" et "HYAENA". Quatre visuels issus du film et qui permettent au plus flemmard de découvrir quelques extraits de "Circus Maximus".