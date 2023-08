Travis Scott : son film "Circus Maximus" est disponible sur Youtube

"Un voyage surréaliste et psychédélique, réunissant un collectif de cinéastes visionnaires du monde entier"

C’est la sortie de l’année. "UTOPIA", le quatrième album de Travis Scott a vu le jour le 28 juillet dernier, cinq ans après le très réussi "ASTROWORLD". Un projet qui connaît un succès fou à sa sortie, le classant numéro 1 dans plusieurs pays, dont la France, l’Australie, l’Allemagne, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Et en plus de ces dix-neuf nouveaux titres et des featurings avec The Weeknd, Bad Bunny, SZA, Future, Playboi Carti, Kid Cudi ou encore Westside Gunn, Beyoncé, Drake et James Blake, le rappeur accompagnait son album avec un film inédit : "Circus Maximus". Un long-métrage sorti dans les salles américaines le 28 juillet soit le même jour que son opus. Moins de trois semaines plus tard, un concert incroyable à Rome avec la présence de Kanye West et un mini-tremblement de terre, surprise ! Le film est enfin disponible pour le monde entier, publié sur la chaîne Youtube de Travis Scott.

Long de 1 heure et 15 minutes, on retrouve plusieurs personnes derrière la réalisation aux côtés de l’interprète de "SICKO MODE" comme Gaspar Noé, Kahlil Joseph ou encore Harmony Korine. D’après son synopsis, le spectateur est plongé dans "un voyage surréaliste et psychédélique, réunissant un collectif de cinéastes visionnaires du monde entier dans une exploration kaléidoscopique de l'expérience humaine et du pouvoir des paysages sonores". Une aventure en soit où l’on suit le rappeur américain au travers son projet "UTOPIA", à visionner ci-dessous.