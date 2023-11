50 Cent dévoile le morceau qu'il aimait le moins dans "Get Rich or Die Tryin"

Le choix du boss !

En 2023, "Get Rich Or Die Tryin" fête ses 20 ans. L'album de rap a probablement été l'un des plus influents de cette musique, en faisant passer le rap dans l'ère moderne : l'attitude gangsta est devenue la norme après l'explosion de 50 Cent, alors qu'elle était auparavant réservée à quelques rares élus comme Snoop, Ice Cube et quelques autres. Même au niveau de la manière dont Fifty a bossé son image dans ses clips ou ses covers d'album, tous les rappeurs s'en sont inspirés par la suite.

Un véritable pilier du rap game, donc, qui contient des morceaux qui ont bercé la jeunesse de millions de gens à travers le monde, avec un mélange entre gros hits de clubs et gros bangers bien streets. Et au milieu de tout ça, quelques OVNI comme "Many Men". Dans une récente interview pour Apple Music 1, 50 Cent a d'ailleurs révélé qu'il s'agissait à la base du morceau dont il était le moins fan de son album :

"Many Men était le morceau que j'aimais le moins à cette époque parce que musicallement,on était encore dans l'ère du boom-bap. On voulait faire de la musique avec une grosse intensité, qui tapait fort, et c'est le morceau le plus lent de 'Get Rich Or Die Tryin'. Mais c'est maintenant su ce tempo que les artistes rappent. DOnc les tempo rapides, les basses qui frappent fort, c'était ça l'ère du temps. Et tout l'album avait cette énergie".

Une explication compréhensible, il est vrai que musicalement il est très différent du reste du projet. Mais pour les auditeurs français de 50 Cent, ça a plutôt l'air d'être celui qui les a le plus marqués ! Pas qu'en France d'ailleurs, puisqu'on se rappelle aussi des reprises du morceau par 21 Savage ou Pop Smoke, plus de 15 ans après sa sortie.