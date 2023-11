Foot Korner : découvrez le tracklisting complet de la compilation "Du Nord au Sud"

Elle sortira le 8 décembre prochain.

Cela fait plusieurs semaines que l'on voit apparaître des clips ou des morceaux annoncés comme faisant partie d'une compilation estampillée Foot Korner. Il y a eu le featuring entre Alonzo et Freeze Corleone, celui entre Kerchak et RK notamment. Mais cette fois ça y est, le projet est entré dans sa phase terminale. L'album s'appellera donc "Du Nord au Sud" et sortira le 8 décembre prochain. A cette occasion le tracklisting final a lui aussi été dévoilé.