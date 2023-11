Gazo et Tiakola vont sortir un album commun !

"La mélo est gangx" est attendu pour le vendredi 1er décembre.

Alors là, il faut bien admettre qu'on n'avait rien vu venir. Ce dimanche 27 novembre, Tiakola et Gazo ont annoncé leur album commun sur les réseaux sociaux. Non seulement, c'est une immense surprise mais en plus, ils ont partagé le tracklisting et la date de sortie du projet faisant encore un peu plus monter l'attente qui était déjà bien haute ! “La Mélo est Gangx" sortira ce vendredi 1er décembre ! Tout va très vite et la pression est maximum ! Après l'annonce de l'album commun entre Zola et Koba LaD, il semble que le rap français se soit donné le mot pour réaliser des projets d'envergure. Car pas de doute cette collaboration entre Tiakola et Gazo en est un !

Les deux artistes ont aussi partagé le tracklisting, douze titres dans lequel leurs deux univers vont se mêler. Pas d'invités sur ce projet mais un titre solo chacun.

LA MELO EST GANGX 01.12



ALBUM COMMUN AVEC @Tiakola_Meloo



Pré-commande demain à 9h. pic.twitter.com/1RWz7cXVY2 — GAZO 🚫🎮 (@GazoMlg) November 26, 2023 Découvrez le trackliting complet de “La Mélo est Gangx" : 24/34 So Bad U.B.S.D Cartier Notre Dame Interlude Afrikanbadman Gazo = 100R Tiakola = 200R Ambitions Mamie Bata Outro

Ce lundi 27 au matin, on a aussi vu apparaître des pièces d'une collection limitée qui sortira en même temps que le projet.