Eminem tease sa collaboration avec Fortnite

C'est annoncé comme le plus gros évènement jamais créé sur le jeu vidéo.

Après Travis Scott et Aya Nakamura, c'est au tour d'Eminem de performer dans le jeu Fortnite au travers d'un évènement baptisé "Big Bang". Les rumeurs circulaient depuis déjà quelques heures et le rappeur de Détroit a fini par tout officialiser au travers d'une courte vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. Ce concert virtuel aura lieu le 2 décembre prochain et s'accompagne de deux skins : un à l'effigie de son dernier album "Music to Be Murdered By" et un autre en mode "Slim Shady".

🛰 calling all grandmas 12.2 pic.twitter.com/5WhalpnOEW — Marshall Mathers (@Eminem) November 21, 2023

Cet évènement "Big Bang" est d'ores et déjà annoncé comme le plus gros jamais présenté sur Fortnite. La présence d'une légende comme Eminem laisse en tout cas présager un très grand moment. A voir s'il sera capable de dépasser le record du plus grand rassemblement jamais vu dans l'histoire du jeu, qui s'établit actuellement à 12,3 millions de joueurs simultanés lors du concert "Astronomical" de Travis Scott en 2020.

Pourtant, c'est d'abord le nom de Juice Wrld qui avait été cité pour participer à cet évènement. Une rumeur qui n'avait d'ailleurs pas plu à certains fans, comme chaque nouveauté posthume du rappeur. Récemment, certains avaient même envoyé des menaces de mort à son producteur pour qu'il arrête de sortir des albums posthumes...