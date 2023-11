Gims déteste son feat. avec Booba : "Il a proposé un son éclaté"

Le rappeur de la Section d'Assaut revient sur sa collaboration avec le Duc de Boulogne et n'y va pas de main morte.

C’est presque devenu un jeu entre les deux rappeurs. Dans une interview pour "Yeux Ébènes", Gims s’est confié en long et en large sans tabou sur sa carrière. Alors qu’il s’est vanté d’avoir une plus grosse fortune que Booba, ce qui a mené à un clash infernal durant la nuit du 20 au 21 novembre, le rappeur de la Sexion d’Assaut a balancé dans cette même interview quel est le pire featuring de son répertoire. Pas besoin de se torturer l’esprit pour deviner qu’il parle de Booba.

"Quel est ton plus gros flop", demande la journaliste à Gims. Le rappeur explique alors qu’il voit les choses de deux façons différentes : un flop personnel et un flop du public. "Si je dois retracer ma carrière discographie, mon album qui a le moins fonctionné, je pense que c’est le dernier, avoue-t-il. Mais en termes de qualité, je le classe peut-être dans les trois meilleures".

Elle surenchérit ensuite en lui demandant de citer un flop personnel et Gims ne s’en cache : pour lui, son featuring avec Booba est le pire de sa carrière. "Mon son avec Winnie, dit-il en utilisant son surnom pour le décrédibiliser. C’est un son qui aurait pu être bien, mais moi j’avais une meilleure idée et il a proposé un son éclaté". Il poursuit : "Après, j’ai dû le faire, j’avais un couplet, ils l’ont mixé bizarre et ça, c’est vraiment une perte de temps. Je suis allée au studio je ne sais pas où, caché quelque part, comme il se cache, donc il est dans des labyrinthe. Arrivé là-bas, tu vois, il est là le gaillard. J’ai posé le truc et au final le son est KO."

Un nouveau pic lancé au Duc du Boulogne qui a pourtant jeté la première pierre sur leur collaboration l’année dernière, qu’il qualifiait aussi d’"éclatée". Pour rappel, Gims et Booba ont travaillé ensemble en 2013 sur le titre "Longueur d'avance" sorti sur l'album "Futur 2.0".