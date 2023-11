Booba règle ses comptes dans "Sport Billy"

L'ancien est de retour et il n'est pas content.

Booba est sur tus les terrains en ce moment, lui qui multiplie les sorties provocatrices envers Maes, Kaaris, La Fouine et bien d'autres encore. Maintenant que sa bataille contre les influenceurs est gagnée, il se concentre à nouveau sur son domaine favori : le rap game. Il avait d'ailleurs annoncé il y a quelques jours qu'il voulait sortir un nouveau morceau, baptisé "Sport Billy", en hommage à la série animée célèbre dans les années 80. Le morceau vient d'être publié dans la nuit et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est énervé.

Pour ce retour bien punchy, Booba a débranché l'autotune et vient donner une petite leçon de kickage à son public, qui est, on l'imagine, ravi de le retrouver en forme et dans ce genre d'ambiance agressive. D'autant que le Duc en a profité pour allumer ses cibles préférées, avec un premier missile gratuit qui part direction la Belgique, pour Stromae : "Mes enfants n'diront jamais 'Papa où t'es?'". Mais l'artiste belge n'est pas la seule cible de Kopp, et l’attaque est d'ailleurs plutôt soft.

Car ensuite, Booba s'en prend à Vald, relançant un clash qui s'était plutôt calmé jusqu'ici : "Me parle pas de phénix, moi, j'renais pas, c'est pas nous dans les cendres, j'brûlerai qu'une fois c'est suffisant, qui peut m'arrêter pas Valyd Sullyvan, ni son daron le facho, j'reste au pouvoir comme Zasso, femme, va m'faire un plat chaud, 100 moins 8 zoo, très loin de Damso". Vous aurez noté qu'il en profite aussi pour en balancer une petite à Damso, même si on imagine que ce dernier n'en aura pas grand chose à faire. Pour Vald, par contre, ça risque de piquer un peu plus.

En tout cas, après 30 ans de carrière, Kopp sait toujours autant comment faire parler de lui.