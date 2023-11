Booba annonce la sortie du titre “Sport-Billy”

Après avoir envoyé ses sbires éteindre l'influenceuse Poupette Kenza, le rappeur est prêt à balancer du son.

Booba n’oublie jamais rien. Entre son clash avec Maes et son combat contre Magali Berdah et les influvoleurs, le rappeur français a une longue liste de personnes qu’il cherche à nuire. Parmi elles, Poupette Kenza. L’influenceuse est la cible de l’artiste du 92 depuis plusieurs mois alors qu’elle enchaîne les polémiques. Pour la faire disparaître, Booba a pensé à tout. En échange de la suppression de son compte Snapchat, il dévoilera un morceau inédit.

Une annonce qu’il partageait mi-octobre sur ses réseaux sociaux, accompagné d’un extrait de la légende : "Si on arrive à éteindre le Snap de Poupette, je sors ‘SPORT-BILLY’". Plusieurs semaines plus tard, Booba n’a pas oublié sa promesse et revient à la charge : "Elle a sauté alors ou pas ?", demande l’interprète de "DKR". Il poursuit : "Vous confirmez ? Si c’est réel, be balance ‘Sport-Billax’ semaine pro, il est mixé/masterisé !" Il accompagne cette publication de plusieurs images, dont les preuves que le compte de l’influenceuse controversée est bel et bien supprimé.

Elle a sauté alors ou pas? Vous confirmez? Si c'est réel j'balance Sport Billax semaine pro il est mixé masterisé! 👀 pic.twitter.com/40oOdriQTA — Booba (@booba) November 6, 2023

Ce nouveau single succèderait alors à "Signé", sorti le 15 juin dernier, l’unique titre de Booba en solo cette année. Le rappeur a pour autant collaboré avec mademoiselle lou sur "Zénith", Bilton sur "Panenka", Usky sur "3.5.7", Chaax sur "Le Code" et KNR sur "Danser". Ce n’est désormais qu’une question de temps, afin de découvrir le deuxième single de l’année de Booba, "SPORT-BILLY".