Japhet balance son nouvel EP “Tetsuo”

Le rappeur talentueux Japhet a dévoilé, vendredi 10 novembre 2023, son tout nouvel EP intitulé "Tetsuo". Pour ce projet, l’artiste Japhet s'est associé au renommé beatmaker “Cameliro”, dont le travail a orné des morceaux d'artistes tels que Fresh avec qui il a récemment eu son premier disque d’or, Sch, Kobo, Isha, et bien d'autres.

Après avoir fait sensation avec son premier projet, "Neo Tokyo", Japhet revient dans un style qui lui est propre, porté par une énergie nouvelle.

Dans ce nouvel EP, la démarche de Japhet et Calimero repose sur une vision unique. Ils ne recherchent pas le chemin le plus simple ni l'approche évidente qui garantit le succès. Au contraire, ils s'engagent dans une aventure artistique avec la ferme intention de réussir, portés par la conviction que cela fonctionnera.

Au cœur de "Tetsuo", une exploration intense des émotions. Des années à réprimer ses sentiments ont conduit à une montée d'émotions intenses, prêtes à jaillir. La musique devient la clé pour libérer cet excès d'émotions, qu'elles soient négatives ou positives. Ces sentiments sont transformés en un message, parfois clair et direct, parfois codé, créant ainsi un exutoire qui apaise et libère. Ce processus est décrit comme un combat intérieur pour son bien-être, tout en soulignant qu'il peut également aider les autres qui se trouvent dans des situations similaires à s'épanouir et à poursuivre leurs idées, objectifs et rêves.