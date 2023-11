Vald choque avec son premier couplet de 2023

Un featuring de qualité avec Souffrance.

Ce vendredi 10 novembre, l’album "Eau de Source" de Souffrance a vu le jour, et un feat a particulièrement attiré l’attention. Il s'agit de celui avec Vald, intitulé "Voraces". C’est la première apparition du rappeur de la Seine-Saint-Denis cette année 2023.

Sur une instrumentale trap plutôt sombre de TonyToxit et Young Dreadz, les deux artistes ont marqué les auditeurs avec leurs couplets. Et la performance de Vald a fortement suscité des réactions sur X. Le couplet du V semble mettre tout le monde d’accord.

Après quasiment 1 an sans apparition, Vald a fait son retour sur le projet de Souffrance ! 🤯



Quelle performance de la part du V, qui encore une fois, mets tout le monde d'accord ! pic.twitter.com/fmhjkOJTDD — 21% (@21pourcent_) November 11, 2023

Sur Interlude, Souffrance a partagé les coulisses de cette collaboration : "L’instru m’a fait penser à Vald, j’avais déjà fait mon couplet, je lui ai envoyé, donc il a calculé. Après, Vald m’a envoyé ça, et je me suis dit : “Non, il en a trop mis”." Une performance que le rappeur originaire de Montreuil a également appréciée : "Quand j’ai reçu le couplet, il m’a giflé. Je me suis pris une gifle", déclare-t-il sur Interlude.

Il s’agit de la première collaboration entre les deux rappeurs. Ce onzième titre de l’album "Eau de Source" de Souffrance va très certainement continuer à faire parler de lui en cette fin d’année 2023.