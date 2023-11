Grammy Awards : SZA en tête des nominations

Un classement dominé par les artistes féminines.

C’est sûrement son année. SZA se retrouve en tête des nominations aux Grammy Awards 2024 avec 9 nominations au total, dans un classement dominé par les artistes féminines. L’interprète de "Kill Bill" est suivie par Phoebe Bridgers et Taylor Swift avec sept et six nominations chacune. Les lauréats seront annoncés le 4 février 2024, en direct de la Crypto.com Arena de Los Angeles.

Dans les catégories rap, on peut noter les nominations au titre de meilleur album de rap pour "Her Loss" de Drake et 21 Savage, "UTOPIA" de Travis Scott, ou encore la nomination au titre de meilleure chanson de rap pour la chanson "Just Wanna Rock" de Lil Uzi Vert.

C’est un retour aux nominations pour Drake. Il avait été absent l’année dernière, refusant de concourir après avoir critiqué la cérémonie par le passé. Parmi les lauréats de la cérémonie de 2023, Kendrick Lamar avait remporté le prix de l’album rap de l’année avec "Mr. Morale & The Big Steppers".

Cette année, les catégories "Meilleure performance de musique africaine", "Meilleur album de jazz alternatif" et "Meilleur enregistrement de danse pop" ont fait leur apparition.

Découvrez les nominations complètes des Grammy Awards :

Meilleur album rap

Her Loss Drake & 21 Savage

MICHAEL Killer Mike

HEROES & VILLIANS Metro Boomin

King's Disease III Nas

UTOPIA Travis Scott

Meilleure performance rap

"The Hillbillies" Baby Keem Featuring Kendrick Lamar

"Love Letter" Black Thought

"Rich Flex" Drake & 21 Savage

"SCIENTISTS & ENGINEERS" Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane

"Players" Coi Leray

Meilleur son rap

"Attention" Rogét Chahayed, Amala Zandile Dlamini & Ari Starace, songwriters (Doja Cat)

"Barbie World [From Barbie The Album]" Isis Naija Gaston, Ephrem Louis Lopez Jr. & Onika Maraj, songwriters (Nicki Minaj & Ice Spice Featuring Aqua)

"Just Wanna Rock" Mohamad Camara, Symere Woods & Javier Mercado, songwriters (Lil Uzi Vert)

"Rich Flex" Brytavious Chambers, Isaac "Zac" De Boni, Aubrey Graham, J. Gwin, Anderson Hernandez, Michael "Finatik" Mule & Shéyaa Bin Abraham-Joseph, songwriters (Drake & 21 Savage)

"SCIENTISTS & ENGINEERS" Andre Benjamin, Paul Beauregard, James Blake, Michael Render, Tim Moore & Dion Wilson, songwriters (Killer Mike Featuring André 3000, Future And Eryn Allen Kane)

Producteur de l'année

Jack Antonoff

Dernst "D'Mile" Emile II

Hit-Boy

Metro Boomin

Daniel Nigro

Meilleure performance duo Pop

"Thousand Miles" Miley Cyrus f/ Brandi Carlile

"Candy Necklace" Lana Del Rey f/ Jon Batiste

"Never Felt So Alone" Labrinth f/ Billie Eilish

"Karma" Taylor Swift f/ Ice Spice

"Ghost In The Machine" SZA f/ Phoebe Bridgers

Meilleure performance R&B

"Summer Too Hot" Chris Brown

"Back To Love" Robert Glasper Featuring SiR & Alex Isley

"ICU" Coco Jones

"How Does It Make You Feel" Victoria Monét

"Kill Bill" SZA

Meilleur album R&B

Girls Night Out Babyface

What I Didn't Tell You (Deluxe) Coco Jones

Special Occasion Emily King

JAGUAR II Victoria Monét

CLEAR 2: SOFT LIFE EP Summer Walker

Meilleure performance rap melodic

"Sittin' On Top Of The World" Burna Boy Featuring 21 Savage

"Attention" Doja Cat

"Spin Bout U" Drake & 21 Savage

"All My Life" Lil Durk Featuring J. Cole

"Low" SZA

Son de l'année

"A&W" Jack Antonoff, Lana Del Rey & Sam Dew, songwriters (Lana Del Rey)

"Anti-Hero" Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

"Butterfly" Jon Batiste & Dan Wilson, songwriters (Jon Batiste)

"Dance The Night (From Barbie The Album) Caroline Ailin, Dua Lipa, Mark Ronson & Andrew Wyatt, songwriters (Dua Lipa)

"Flowers" Miley Cyrus, Gregory Aldae Hein & Michael Pollack, songwriters (Miley Cyrus)

"Kill Bill" Rob Bisel, Carter Lang & Solána Rowe, songwriters (SZA)

"Vampire" Daniel Nigro & Olivia Rodrigo, songwriters (Olivia Rodrigo)

"What Was I Made For?" [From The Motion Picture Barbie] Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish)

Album de l'année

World Music Radio Jon Batiste

the record boygenius

Endless Summer Vacation Miley Cyrus

Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd Lana Del Rey

The Age of Pleasure Janelle Monáe

GUTS Olivia Rodrigo

Midnights Taylor Swift

SOS SZA

Meilleure performance traditionnelle R&B

"Simple" Babyface Featuring Coco Jones

"Lucky" Kenyon Dixon

"Hollywood" Victoria Monét Featuring Earth, Wind & Fire & Hazel Monét

"Good Morning" PJ Morton Featuring Susan Carol

"Love Language" SZA

Meilleur Son R&B