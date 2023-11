Playboi Carti a enregistré son album dans une cave

Un projet qui ne devrait plus trop tarder.

Playboi Carti en a surpris plus d'un lors de l'enregistrement de son nouvel album. On apprend que le rappeur faisait ses rimes à l'intérieur d'une cave ! Le 03 novembre, dans le journal allemand Numéro Berlin, l'artiste de 27 ans a donné un aperçu du processus créatif derrière son nouvel album très attendu. Il déclare avoir consacré trois mois de sa vie à l'enregistrement de son dernier projet à l'intérieur d'une cave, alors qu'il se trouvait à Paris. Pour lui, le résultat final est "chaotique et fou", ce qui semble correspondre à son univers musical.

"J'essaie vraiment de ne pas me prendre la tête, de ne pas utiliser mon téléphone et de me concentrer sur mon travail", explique-t-il. "Je suis dans mon environnement. J'ai enregistré à Paris. J'adore Paris. J'ai enregistré dans une grotte pendant trois mois et toute la musique qui en est ressortie est chaotique et folle." Avant de poursuivre : "J’ai été dans une maison de verre quelque part dans les collines, et la musique qui en sort est très bonne pour les oreilles. Et puis, je suis à Atlanta aussi, les tensions sont fortes et la musique est folle. Ce sont ces petites choses qui me font avancer, parce que j'essaie juste de me parler à moi-même."

Les fans seront impatients de retrouver le rappeur d'Atlanta depuis cet album désormais culte "Whole Lotta Red", sorti le jour de Noël 2020. Playboi Carti a d'ailleurs repoussé récemment sa tournée "Antagonist Tour" à début 2024, il y a donc de bonnes chances que la date de sortie de l'album s'aligne entre-temps.