Booba clashe Gazo et le prix de son feat

"Feater avec lui pour quoi faire ?"

Booba a trouvé une nouvelle cible. Alors que son clash avec Maes semble durer infiniment, le rappeur a désormais un nouveau nom à inscrire dans sa liste : Gazo. Ce dernier a récemment fait parler de lui après une foire aux questions sur Instagram. Un fan lui a demandé le prix à débourser pour un featuring : "100 000 euros en ce moment", a révélé l’interprète de "HAINE&SEX". Il n’a bien évidemment pas fallu beaucoup de temps avant que l’information arrive aux oreilles de Booba.

"Il faut pas qu’il commence à nous fatiguer ici lui", répond alors le Duc de Boulogne sur Instagram. Alors que l’histoire aurait pu s’arrêter là, Booba n’est pas connu pour faire les choses à moitié. Le rappeur a alors pris le temps de réaliser un beau montage pour continuer de montrer son étonnement vis-à-vis de Gazo, tout en poursuivant son clash avec Maes : un montage deux-en-un où Maes en Superman porte le Roi de la Drill sur son dos. "En route vers les 100K !", écrit Booba pour accompagner sa blague.

Mais sur les réseaux sociaux, les internautes ne comprennent pas et interpellent le rappeur. "Pourquoi parler de Gazo là ? Après tu vas venir nous dire que c'est toujours les problèmes qui viennent a toi", réagit un premier abonné. "On s’en bat les couilles de ton Gazo, c’est un menteur, il va aller rejoindre les autres clowns du game”, répond alors Booba. Un autre surenchérit : "Mais ils ont déjà flatté ensemble… donc pourquoi parler ? Va feater avec lui non ? Pose les 100k". Une proposition qui ne l’intéresse : "Feater avec lui pour quoi faire ?", lâche-t-il. Il ne faudra donc pas s’attendre de sitôt à une collaboration entre Booba et Gazo…

Feater avec lui pour quoi faire? — Booba (@booba) October 31, 2023

De son côté, Maes a bien sûr répondu au rappeur sur les réseaux sociaux. "Booba voulait un feat mais Gazo n'a pas son temps, débute-t-il. Laise-le au somment là où il n'y a que du ICE. Ce que tu n'as plus vu depuis 2021". Il conclut : "Ta longévité est due grâce a nous les jeunes talents, va feater avec Adrien l'agent immobilier ou SDM, l'animateur jeunesse de Clamart qui maintenant parle de drogue dans ses sons." En tout cas, il ne faudra donc pas s’attendre de sitôt à une collaboration entre Booba et Gazo…