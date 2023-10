Rappeuses en liberté dévoile ses gagnantes !

3 rappeuses à suivre très fort.

Après des semaines de préparation et de grosses performances sur la scène du MaMa Festival, le nom des trois gagnantes de l'édition 2023 de Rappeuses en Liberté ont enfin été dévoilé ! Il s'agit de Saturnz, Turtle White et Lyloow, qui vont donc bénéficier d'un dispositif d'accompagnement unique comprenant une résidence créative, la réalisation d’un clip, une récompense de 2 000 euros, un concert aux Ardentes en Belgique et même un contrat d’égérie pour la marque Puma. De quoi largement leur permettre de se développer.

Et ce n'est pas tout. Une quatrième candidate, Reyd, a quant à elle reçue le prix création YouTube Music pour récompenser son engagement sur sa chaîne. Là aussi, c'est une belle mise en lumière pour la rappeuse parisienne !

Lancé en 2021, Rappeuses en Liberté a pour mission de mettre en avant les jeunes rappeuses françaises. Chaque année, un panel d'artistes est sélectionné pour faire partie d'un grand concours visant à récompenser certaines d'entre elles. A chaque édition, un jury est présent pour les départager. Cette année, il était composé de Chilla, la marraine du dispositif, Anis Rhali, Leïla Sy, Marie-Laure Bebey, Perrine Champagne ou encore Eric Bellamy.