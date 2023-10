15 ans de Spotify : le rap français domine la plateforme

Jul, Ninho ou encore Nekfeu font partie des artistes les plus écoutés.

A l'occasion de ses 15 ans, Spotify France partage de nouvelles données démontrant à nouveau que le rap français dépasse de loin tous les autres genres musicaux. A la création de la plateforme en 2008, ce sont les artistes pop-rock anglo-saxons qui dominaient les streams. Mais depuis 2016 la tendance s'est inversée, et ce sont désormais les rappeurs français qui cumulent le plus d'écoutes.

"C’est en 2016 que le Hip-Hop entre en scène pour ne plus jamais quitter son titre de genre musicale le plus écouté en France : One Dance de Drake, Kyla, Wizkid devient le titre le plus écouté de la plateforme et Jul, PNL, Nekfeu marquent officiellement l’histoire de la plateforme en devenant les 3 artistes les plus écoutés en France cette année là."

Pour appuyer ses propos, Spotify France dévoile le top 5 des artistes les plus streamés depuis sa création. On y retrouve sans surprise cinq rappeurs : Nekfeu, Damso, PNL, Ninho et Jul à la première position. Même chose pour le top 3 des morceaux les plus écoutés qui sont à nouveau que des titres de rap français. Avec plus de 240 millions d'écoutes, "Bande Organisée" du 13 Organisé occupe solidement la première place, suivi de Ninho avec "La vie qu'on mène" puis de Naps avec "La Kiffance".

SPOTIFY a dévoilé les 3 morceaux les plus streamés sur sa plateforme en FRANCE ! 🇫🇷



🥇 13 ORGANISÉ - BANDE ORGANISÉE

🥈 NINHO - LA VIE QU’ON MÈNE

🥉 NAPS - LA KIFFANCE pic.twitter.com/jzeD02HuSh — Midi/Minuit (@midiminuit__) October 10, 2023

Le rap français n'a donc clairement aucun souci à se faire, il est bien le genre préféré des plus de 500 millions d'utilisateurs mensuels de Spotify.