Les cinq titres les plus écoutés cet été d'après Spotify France

Entre SDM, Tiakola et Gazo, découvrez quels sons ont rythmé votre été 2023.

Chaque année, tout le monde attend avec impatience l’été… et son hit qui l’accompagne. L’année dernière, ZEG P, Hamza et SCH ont ambiancé tout le monde avec "FADE UP". Oxlade également avec "KU LO SA" ou encore Tiakola et son album "Mélo". Cette année, sur les réseaux sociaux, les internautes se posaient la question de savoir quel était le tube de cet été 2023. Spotify France a répondu à leur place, en dévoilant le Top 5 des titres les plus écoutés sur Spotify en France cet été. Sans surprise, c’est le rap français qui domine ce classement.

En premier place, c’est SDM avec "Bolide Allemand", le hit du rappeur des Hauts-de-Seine sorti sur son projet "Liens du sang" en décembre dernier. Ensuite, Tiakola continue de dominer l’été grâce à son premier album sorti en mai 2022 et surtout grâce "Meuda", qui occupe la deuxième position. Il est suivi par un trio d’enfer, trois machines à tubes. En troisième position, c’est Naps, Gazo et Ninho, avec "C’est carré le S ". Un extrait du dernier album du Marseillais, "En temps réel", sorti le 28 avril. À la quatrième place, c’est encore Gazo, cette fois-ci avec Heuss L’enfoiré. Les deux rappeurs ont régalé tout le monde avec "Saiyan", sorti sur le projet "Chef D’orchestre" en juin dernier du rappeur de Gennevilliers. Ce top 5 est clôturé par Damso et Gazo de nouveau, avec leur collaboration intitulé "La Rue".