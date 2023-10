Jeezy : ses mixtapes disponibles sur les plateformes de streaming !

Le rappeur américain a annoncé une bonne nouvelle à ses fans le jour de son anniversaire.

Un beau cadeau pour ses fans. Le 28 septembre, jour de son anniversaire, Jeezy fait une superbe surprise à son public. Pour sa 46e bougie, le rappeur américain originaire d’Atlanta publie une surprise sur les plateformes de streaming : treize de ses mixtapes sont désormais disponibles pour la première fois sur les services d’écoute. "C'est un vrai anniversaire !, débute-t-il sur sa publication. J'apprécie tout l'amour et j'ai un cadeau. 13 classiques disponibles maintenant sur toutes les plateformes de streaming pour la toute première fois ! Aujourd'hui, nous célébrons !"

"Trap Or Die" sorti en 2005, "I Am The Street Dream!" sorti en 2006, "The Prime Minister" sorti en 2008, "1,000 Grams" sorti en 2010 ou encore "The Last Laugh" en 2010 et "The Real Is Back" en 2011, le public de Jeezy se fait rincer et peut désormais apprécier l’écoute des ces 13 projets sur 18 sur les plateformes de streaming. Des mixtapes cultes présentes dans la discographie de l’ancien membre du groupe Boyz N Da Hood, qui ne manqueront pas de replonger les fans de la première heure dans leurs souvenirs. Un bel anniversaire pour Jeezy donc, mais aussi pour son public.

Son dernier projet remonte lui à 2022, année où il sort "SNOFALL". Un album collaboratif aux côtés de DJ Drama, qui succède à "The Recession 2", son dernier disque solo sorti deux ans plus tôt, en novembre 2020.