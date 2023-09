Tiakola est l’artiste préféré de Kylian Mbappé

En partenariat avec Rimowa, le joueur français a partagé sa playlist et l'artiste de Bondy revient souvent...

Avant que le PSG brille sur le terrain du Parc des Princes face à l’OM dimanche 24 septembre, le numéro 7 français Kylian Mbappé a partagé avec son public ses goûts musicaux. Footballeur oblige, le sportif est souvent en déplacement. Nouveau visage de la marque de bagages Rimowa aux côtés de Lewis Hamilton et la chanteuse Rosé, il publie une playlist des seize titres qu’il prend toujours avec lui en voyage.

En septembre 2022, il se confiait sur un artiste qu'il appréciait beaucoup : "Il y a un chanteur français que j’écoute souvent, c’est Tiakola. Il me met dans un bon mood. J’ai beaucoup de ses musiques de lui dans mon téléphone. J'écoute beaucoup ses sons", disait-il. Si le rappeur faisait déjà l’unanimité auprès du capitaine de l’équipe de France, il est présent en majorité dans la liste de Mbappé avec 4 morceaux, dont 3 issus de son premier album, "Mélo" : "Atasanté" en featuring avec Hamza, "Meuda" et "Gasolina" en collaboration avec Rsko. Le dernier n’est autre que la très attendue collaboration entre le Français et le Britannique Dave, "Meridian", qui bat des records depuis sa sortie.

Une playlist très française

Celui qu’on retrouve à plusieurs reprises dans la playlist de Kylian Mbappé, c’est Franglish, avec "Est/Ouest" en featuring avec Fally Ipupa, "My Salsa" avec Tory Lanez et "Trop Parler", son dernier single. Le footballeur écoute aussi Aya Nakamura et Tayc, que l’on retrouve à deux reprises, ainsi que Burna Boy, Singuila, Stacy et Joé Dwèt Filé. Un playlist avec une majorité de morceaux français donc, pour possiblement se rattacher à son pays quand il en est loin.