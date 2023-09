Maes, N.O.S : les appels à l’aide pour le Maroc se multiplient

Aux Etats-Unis, French Montana a effectué une grosse donation.

Le rap français fait preuve de solidarité. Vendredi 8 septembre, le Maroc connaissait son plus puissant séisme. Un tremblement de terre de magnitude 7 qui a secoué le pays tout entier. Lundi, le bilan publié par le ministère de l’Intérieur marocain, qui risque de s’alourdir, est de 2862 morts et 2476 blessés. Depuis, le Maroc a reçu une vague de soutien et nombreux sont ceux qui se mobilisent pour apporter son aide aux victimes. C’est le cas de Maes. D’origine marocaine, le rappeur a été touché par ce désastre et sur les réseaux sociaux, l’interprète de "Méchant" a annoncé reverser le cachet de son prochain showcase à une association venant en aide au pays. Prévu pour ce dimanche 17 septembre, c’est à Denain près de Valenciennes qu’il performera.

Discret ces derniers temps, N.O.S a aussi pris la parole pour appeler à la solidarité : "Petit message de partage et d’entraide, après le tremblement de terre au Maroc. Des enfants et des familles entières souffrent de manque de nourriture et de soins et plus encore, débute-t-il. Merci beaucoup de motiver la solidarité autour de vous et de partager le lien qui suit et de peut-être faire un don si vous en avez les moyens". Il poursuit : "Pensez aussi à prier pour eux, cela ne peut que leur faire du bien et les faciliter". Il termine en partageant en lien redirigeant vers la Banque Alimentaire.

D’autres rappeurs ont eux aussi apporter leur aide aux victimes du Maroc. C’est le cas de Gims, qui s’est directement rendu sur place pour délivrer des provisions. Kalash Criminel, Gradur, Niska, Nayra ou encore Rohff, eux aussi ont pris la parole. Aux États-Unis, French Montana a lui annoncé faire un don de 100 000 dollars à une association.