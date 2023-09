Jey Brownie victime d'un accident de la route

Le chanteur de "GTB" a partagé des clichés en direct de l'hôpital.

Plus de peur que de mal. Dans la journée du 9 septembre, Jey Brownie a été victime d’un accident de la route. Sur les réseaux sociaux, l’interprète du hit de l’été "GTB" avec Flem partage des clichés en direct de l’hôpital, bandage sur le tête et perfusion. Il publie également une photo de sa voiture après l’impact, avec le pare-brise clairement endommagé. Des images plutôt rassurantes avec un Jey Brownie, le doigt levé, comme pour apaiser son public. Si aucune information autour de l’accident n’a été donnée par l’artiste français, le principal reste qu’il va bien et que le pire a été évité.

Énorme soutient à Jey Brownie qui a été victime d’un accident de la route hier après-midi.



Faites attention à vous, nous lui souhaitons un bon rétablissement ❤️‍🩹 pic.twitter.com/pwaAqJVfBU — Kultur (@Kulturlesite_) September 10, 2023

"J’ai vu ma vie défiler devant mes yeux"

Les accidents de voiture sont imprévisibles et n’épargnent personne. Même les artistes y sont confrontés. En mai dernier, c’est le rappeur Zamdane qui était victime d’un fâcheux évènement sur la route. Il partageait la mauvaise nouvelle à son public, accompagnée de plusieurs photos de l’accident. Sa voiture, complètement détruite montre à quel point l’interprète de "Sans toi" a eu de la chance. Et il le sait. "Samedi après-midi je l’ai échappé belle, j’ai vu ma vie défiler devant mes yeux, raconte-t-il. Ceci est un rappel parce que la vie est trop précieuse. Cette année j’ai tenu un rythme assez sévère j’ai sorti énormément de musique, mais pour la première fois je dois prendre soin de moi et me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus stable et plus fort. Ceci est une promesse. Al Hamdoullilah".