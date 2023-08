Les meilleures reprises de Kaaris par une intelligence artificielle

Gros coup de coeur pour la reprise du freestyle de Crystal de "Nouvelle École" !

C’est la tendance la plus drôle du moment. Depuis l’apparition des Intelligences Artificielles sur le web, les internautes découvrent cette nouvelle technologie et n’hésitent pas à publier leurs essais sur les réseaux sociaux. Ainsi, nombreuses sont les reprises de chansons générées par une IA. Johnny Hallyday qui reprend le générique de Pokémon, Angèle qui reprend "Saiyan" de Heuss L’Enfoiré et Gazo (carrément elle a peur pour son métier) ou encore, elles pullulent sur Tik Tok et X (anciennement Twitter). Des résultats troublants, parfois plus vrais que natures et des résultats parfois hilarants, qui donnent lieu à de multiples reprises.

Un rappeur français fait justement les frais des Intelligences Artificielles sur les réseaux : Kaaris. Depuis peu, les réseaux se sont emparés de la voix de l’artiste de Sevran lui faisant chanter tout et n’importe quoi : Dora l’Exploratrice, Inspecteur Gadget, Phinéas et Ferb, il suffit de taper "Kaaris IA Cover" dans une barre de recherche pour se régaler. Le rappeur a même réagi à une de ses reprises, dans une vidéo publiée sur Twitter. Alors pour se faire plaisir en ce début de semaine, voici un best-of des meilleures reprises de Kaaris par une IA.

1- "Inspecteur Kaaris"

2- Kaaris reprend "Ancrée à ton port" de Fanny J

3- Kaaris reprend le freestyle de Crystal pour "Nouvelle École"

4- Kaaris reprend "Toutouni" de Fecat'jy

5- Kaaris reprend le générique de "Scooby-Doo"