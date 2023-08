Angèle réagit à une IA de sa voix : "J’ai peur pour mon métier"

Un artiste a mis sa voix sur le titre "Saiyan" avec une Intelligence Artificielle et c'est bluffant.

Elles fleurissent de plus en plus sur les réseaux. Alors que l’intelligence artificielle s’installe doucement mais surement sur le web, les reprises de chansons réalisées grâce à des logiciels font un véritable buzz. Johnny Hallyday qui reprend le générique de Pokémon, Kaaris qui reprend "Ancrée à ton port" de Fanny J, elles sont partout et ça nous fait bien marrer. Récemment, l’artiste Lnkhey a réalisé une troublante reprise avec la voix d’Angèle. Avec le logiciel d’intelligence artificielle RVC, il fait chanter la chanteuse belge le featuring avec Heuss L’Enfoiré et Gazo : "Saiyan". Le résultat est tellement surprenant qu’on croirait entendre l’interprète de "Balance ton quoi".

"J’ai peur pour mon métier"

Sur Tik Tok, Angèle a alors publié une vraie reprise du morceau, pour comparer la ressemblance. On la voit s’installer devant son piano et proposer sa version de "Saiyan". Et il est vrai que c’est troublant. On pourrait presque croire que la voix de l’IA est la véritable voix de l’artiste. "Je ne sais pas quoi penser de l’Intelligence Artificielle, explique Angèle. Je trouve c’est une dinguerie mais en même temps j’ai peur pour mon métier".

Il est vrai que depuis l’apparition de l’Intelligence Artificielle dans divers milieux artistiques, les avis sont mitigés concernant cette avancée technologique. Si certains internautes sont émerveillés, d’autres comme Angèle craignent se faire un jour remplacer.