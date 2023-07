Ninho continue d'affoler les chiffres avec "NI"

Ce n'est pas vraiment une surprise. On savait très bien qu'avec son nouvel album, "NI", Ninho allait affoler les compteurs. En 24h déjà, il a cassé la baraque avec pas moins de 50 millions de streams rien que sur Spotify. Les jours passant, les choses ne se calment pas, bien au contraire avec la sortie du classement des ventes des meilleurs singles par le SNEP. Ce n'est pas dur, le rappeur de l'Essonne truste les dix premiers places avec dix morceaux de "NI".

Le Top Singles de la semaine est sorti ! 🎧



Classement complet 👉 https://t.co/u8ve2CAp5n



Les titres du nouvel album de Ninho occupent les 10 premières places 👏 pic.twitter.com/Kn7scGAQSD — Le SNEP (@snep) July 10, 2023

Mais, si on va plus loin, on s'aperçoit vite que les 17 titres de "NI" sont positionnés dans les 18 premières places seulement perturbés par "Bolide allemand", l'énorme tube de SDM !